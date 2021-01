Est-ce le début de la fin d'un long cauchemar? Rien n'indique le contraire tant que le remède tellement attendu arrive enfin et de surcroît, dans les fins fonds de l'Algérie, accessible à tous les citoyens, selon l'ordre de priorité. Dans la conférence de presse qu'il a animée en fin de journée du dimanche dernier, le directeur de la santé de la wilaya d'Oran, Abdenaceur Bouda, est longuement revenu sur les questions qui taraudent l'esprit du citoyen, mais également le praticien, notamment sur tout ce qui a trait à la campagne de vaccination, à commencer par l'acheminement de cet antidote jusqu'à le mettre à la disposition des citoyens attendant la sortie du bout du tunnel depuis près d'une année. Il revient également sur la part à laquelle ouvre droit la wilaya d'Oran. Le directeur de la santé s'est contenté de dire que «nous avons recensé nos besoins immédiats». Il s'agit, selon la même source, des personnes ouvrant prioritairement droit à la vaccination «Pour le moment, nous avons recensé 120000 personnes», a expliqué le directeur de la santé expliquant que «70 000 d'entre ces dernières sont constitués de membres du personnel soignant». «Les structures sanitaires procéderont à la vaccination entre 300 à 400 personnes chaque jour», a ajouté la même source. Aussi, l'information est officialisée par le même intervenant, qui précise que la campagne de vaccination sera, telle qu'attendue, lancée la semaine prochaine. Selon le directeur de la santé de la wilaya d'Oran, Abdenaceur Bouda, elle aura lieu «dès l'arrivée du vaccin russe Spoutnik V», ajoutant que «sa réception est prévue pour la fin de la semaine en cours». Selon la même source, la vaccination comprend deux doses du même vaccin avec un espacement de 21 jours entre les deux». La question liée aux moyens logistiques ne risque pas d'être posée ni poser un quelconque problème.

La même source affirme que «la wilaya a peaufiné tous les préparatifs entrant dans le cadre de cette campagne», en plus, souligne-t-elle, de la mise en place des moyens de transport des vaccins Il s'agit, a-t-elle indiqué, «de camions réfrigérateurs négatifs, à très basse température (moins de 20 degrés). Ces camions serviront de moyens de transport du vaccin à partir de l'institut Pasteur d'Alger». «Les camions sont dotés des meilleurs systèmes de préservation durant tout le long de la trajectoire», a-t-elle indiqué. Il s'agit de «moyens mis en place pour la conservation dudit vaccin et pour lesquels toutes les mesures nécessaires ont été prises et mises en place». Les capacités locales de stockage sont de 60 000 doses. La direction de la santé a mobilisé près de 400 agents vaccinateurs, plus de 100 médecins généralistes, en plus d'une vingtaine de médecins spécialistes. «Ces derniers veilleront au suivi de l'opération tout en intervenant dans d'éventuelles situations de complications.»

En dépit de toutes ces heureuses nouveautés annoncées, le directeur de la santé met tout de même en garde. La vaccination ne signifie en aucun cas un quelconque relâchement ni n'est encore annonciatrice de la guerre gagnée d'avance. La prudence est, selon la même source, de mise. Le protocole sanitaire est toujours applicable avec fermeté.

Ce dernier comprend les dispositions fixées par le Comité scientifique chargé du suivi de l'évolution de la pandémie. Il repose sur le respect des mesures préventives dont le port de la bavette, le respect de la distanciation sociale, en plus des désinfections à l'aide des solutions hydro-alcooliques.