La direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou annonce la prochaine ouverture de quelque 126 kilomètres de pistes agricoles à travers plusieurs communes avant la fin de cette année. La décision et les modalités de son exécution ont été entérinées lors de la réunion portant évaluation et suivi du programme d’ouverture de 126 km et d’aménagement de 30 km de pistes agricoles qui s’est tenue au siège de la DSA, jeudi. La réunion a été, pour rappel, présidée par le directeur des services agricoles de la wilaya en présence de Mme Mouloua, chef de service Arpi par intérim, de Mme Abbaci, chef de bureau (service Arpi), les chefs des subdivisions agricoles et le directeur technique, le chef de service technique et le chef de projet de l’Ergr Djurdjura.

La décision sera sans nul doute accueillie par les agriculteurs avec une très grande joie. Ces pistes sont une bouffée d’oxygène pour ces derniers qui souffrent pour atteindre leurs terres. En fait, l’ouverture de ces pistes entre dans un vaste programme destiné au développement de l’agriculture de montagne dans la wilaya de Tizi Ouzou. Cette année, les pouvoirs publics ont réservé une enveloppe budgétaire de

42 milliards de centimes pour ce volet dont relève le volet de l’ouverture des pistes. Une cagnotte largement suffisante pour rendre accessibles les forêts situées généralement dans les zones montagneuses.

Par ailleurs, ces pistes agricoles ne sont pas uniquement nécessaires pour l’activité des agriculteurs dans les zones de montagne. Leur ouverture permet également de rendre plus efficaces les stratégies de lutte contre les incendies en périodes estivales. Ces pistes rendent facilement accessibles les forêts pour les éléments des services de la Protection civile qui peinent souvent à atteindre les départs de feu. Ces pistes sont d’autant plus importantes car la surface agricole utile (SAU) de la wilaya estimée à 98.725 hectares est située essentiellement dans les zones de montagne.

Toutefois, selon les agriculteurs, eux-mêmes, l’ouverture de ces pistes ne signifie aucunement la fin des problèmes. L’entretien de ces milliers de kilomètres de pistes n’est pas assuré. Après un hiver, la majeure partie de ces dernières deviennent impraticables. Les ponts et les voies réservées à l’évacuation des eaux pluviales ne sont pas entretenu. Les communes ne parvenant même pas à assurer l’entretien des routes carrossables ne semblent pas se soucier outre mesure de ces pistes destinées à l’activité agricole. Ce qui fait que ces dernières sont en grande majorité non praticables après quelques pluies.

Enfin, il est à noter que ces pistes sont le poumon de l’agriculture de montagne à Tizi Ouzou. Elles sont également l’unique moyen d’atteindre les retenues collinaires qui restent encore non exploitées à cause de l’absence de voies d’accès. Les agriculteurs ne peuvent en effet pas les exploiter pour l’irrigation à cause du manque de pistes agricoles suffisantes.