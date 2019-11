Treize personnes ont été secourues, durant les dernières 24 heures, dans la wilaya de Constantine, suite à l’émanation du monoxyde de carbone provenant d’appareils fonctionnant au gaz naturel, ont indiqué hier les services de la direction de la Protection civile (DPC). Trois personnes d’une même famille, résidant à Ali-Mendjeli, âgées entre 2 et 36 ans, ont été sauvées in extremis dans la nuit de vendredi à hier, après l’émanation de gaz brûlés d’un chauffage. Cinq autres personnes, âgées entre 8 et 39 ans, résidant dans le même quartier ont été également sauvées, durant la même période, après avoir inhalé du monoxyde de carbone. Un troisième accident similaire a failli coûter la vie, durant la même période à cinq autres personnes habitant au quartier Rabah Benmounah, dans la commune de Hamma Bouziane, ont encore affirmé les responsables de ce corps constitué.