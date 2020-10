Un total de 133 demandes d'agrément pour l'importation de tous types de véhicules neufs a été déposé au niveau du ministère de l'Industrie, depuis l'entrée en vigueur du nouveau cahier des charges de l'industrie automobile, a indiqué mardi dernier à Tizi Ouzou, le premier responsable du secteur, Ferhat Aït Ali Braham. Elles seront, a-t-il souligné «toutes étudiée et ces opérateurs auront leurs réponses dans un délai de 30 jours», expliquant qu'après l'arrêt de l'activité d'assemblage, «il fallait alimenter le marché national en attendant que des investisseurs sérieux émergent» d'où, a-t-il expliqué, «la décision d'ouvrir le marché à l'importation de véhicules neufs».

Une fois les autorisations délivrées par son département, le ministre a expliqué qu'il relève des prérogatives du ministère du Commerce de «veiller à ce que les clauses du cahier des charges soient respectées».

Pour le ministre, «quiconque répond aux conditions contenues dans le cahier des charges aura son agrément» faisant remarquer que celles-ci «ne sont ni difficiles, ni draconiennes», mais constituent «un strict minimum exigible pour tout opérateur et garantissent la protection du client, qui constitue le maillon faible de cette chaîne». Il citera, à titre d'exemple, l'obligation de disposer de services après-vente et la mise à disposition du produit commandé 7 jours après le payement du montant intégral par le client, soulignant que l'Etat vise à «atteindre les standards internationaux pour ce genre d'activité, préserver le client et aussi les réserves de change du pays». S'agissant de l'article de loi relatif à l'importation de véhicules de moins de trois ans d'âge, le ministre a indiqué que «celui-ci «n'a pas été abrogé mais gelé» jusqu'à nouvel ordre, rappelant qu' «il y a eu «beaucoup de problèmes par le passé avec ce genre de véhicules».

Le gouvernement, a-t-il ajouté, travaille toujours à la régulation de ce marché qui ne profite pas au simple citoyen, mais à des réseaux bien organisés, en évitant d'être «en contradiction avec l'intérêt national et la réglementation régissant le contrôle des changes».

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que le cahier des charges devant régir l'industrie électronique et électroménagère sera soumis, au courant de la semaine prochaine, au gouvernement et publié au Journal officiel au plus tard, à la mi-octobre en cours.

Le ministre a souligné que «ce texte réglementaire «a nécessité un volet technique plus poussé que les autres filières», notamment à cause des taux d'intégration qui diffèrent d'un segment à l'autre de cette filière.

«Les taux d'intégration dans le froid, le matériel de cuisine ou les radiateurs n'étant pas les mêmes, il fallait étudier un barème pour ne pas exiger l'impossible au niveau international, d'un côté, et ne pas être permissif de l'autre», a-t-il expliqué.