La baie est menacée en dépit de tous les appels quant à sa protection. Et pour cause, le déversement des eaux usées continue à faire rage. La direction de l'environnement de la wilaya d'Oran a, dans son rapport annuel, recensé 14 points noirs entachant les plages de la corniche ouest d'Oran, très précisément dans les plages d'El Türck, Bousfer-Plage et El Ançor. À cette question s'ajoute les constructions illicites qui poussent dans plusieurs plages dénaturant le tissu maritime. Les images sont choquantes. Des conduites d'eaux usées se déversent à des différents débits sur les plages du littoral Ouest, celles-ci sont connues pour être le fief des férus des ressacs de la mer les ciblant chaque saison estivale. «Il n'y a peut-être pas lieu de tirer la sonnette d'alarme, néanmoins, la prévention doit être de mise et ce, particulièrement sur la question du déversement des eaux usées vers la mer, dont le débit est multiplié par 10, voire 20 fois, que produisent les particuliers, mais surtout les établissements hôteliers, les stations de lavage, les douches et bains publics et nouvellement, les mini- bidonvilles installés en bord de mer, le long de la côte, depuis St Roch jusqu'à La Madrague pour continuer dans les autres communes de Bousfer et El Ançor. Qu'en- est-il de ces stations de relevage, théoriquement au nombre de quatre et installées à Paradis-Plage, St Germain, Beau Séjour et Bouiseville? L'on sait d'avance que celle de St Germain a été depuis longtemps supprimée ou plutôt été obstruée pour accueillir une habitation individuelle. Sinon l'on fait état de simples insuffisances relevées çà et là, alors que certains rapports des services de prévention, rapportent des taux de coliformes assez élevés, pour ne pas dire assez inquiétants.

En attendant, la direction de l'environnement tire l'alarme. Dans l'autre partie d'El Bahia, les rejets d'eaux usées à la mer sont éliminés en 2016 à la faveur de la réalisation d'un projet de système de refoulement de ces eaux de la partie basse d'Oran. Ce projet, constitué de deux lots (bassin Est et bassin Ouest), devant être opérationnel, le mois de juin 2016, vise à atteindre zéro rejet à la mer d'eaux usées. Ce système de refoulement des eaux usées est destiné à prendre en charge la collecte et l'acheminement des eaux usées vers la station d'épuration d'El Kerma via la station de relevage de haï Dhaya (ex-Petit-Lac).