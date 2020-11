Les travaux de réalisation d'un quota de 140 000 logements en formule location-vente seront lancés vers la fin du mois en cours dans un certain nombre de wilayas, a annoncé, à Aïn Defla, le DG de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl), Belaâribi Tahar Mohamed.

«Vers la fin du mois en cours, tous les projets Aadl, à l'échelle nationale, s'élevant à quelque 140 000 unités auront été lancés», a précisé Belaâribi, en marge de la cérémonie d'attribution de 1 800 logements Aadl, qui s‘est déroulée lundi à Aïn Defla.

Tout en assurant que le choix des terrains sur lesquels les constructions en question seront édifiées a été fait, il a mis en avant l'importance du respect des normes esthétiques et de réalisation des nouvelles constructions.

Un total de 30 000 logements, dans la formule location-vente sera livré avant la fin de l'année en cours, à l'échelle nationale, a précisé le DG de l'Aadl qui a fait état de la volonté de son organisme de poursuivre sur sa lancée, qui consiste à attribuer des logements entamée durant le mois en cours et l'Aadl en livrera chaque fois qu'un quota en cours de réalisation aura été complètement achevé», a souligné Belaâribi.

Parlant du quota de 1 800 logements attribués au profit de la wilaya de Aïn Defla lequel englobe 1 200 unités, à El Attaf et 600 autres à Aïn Defla et Sidi Lakhdar, à raison de 300 chacune, il s'est félicité des efforts fournis pour l'achèvement des travaux, dans les délais impartis.

En raison de la crise sanitaire induite par la pandémie Covid-19, il a fait état de la mise en place d'un programme quotidien visant à remettre les clés des logements à un groupe restreint de souscripteurs dont le nombre oscille entre 50 et 80%.

Belaâribi a, par ailleurs, fait état d'un autre quota de 4 400 unités, en cours de réalisation à l'échelle de la wilaya, dont l'avancement des travaux a atteint des taux «satisfaisants» et d'annoncer la distribution d'un autre quota avant la fin de l'année en cours.

À ce quota de 4 400 unités, viendra s'ajouter un autre d'une consistance de 1 005 unités, a-t-il poursuivi, ajoutant l'installation incessante des entreprises chargées de sa réalisation.

Notant que l'obtention d'un logement constitue un facteur de stabilité, de surcroît en ces temps de pandémie, le wali de Aïn Defla, Embarek El Bar, s'est félicité sur le fait que le côté esthétique ait été respecté dans les logements réceptionnés. Le wali a, cependant relevé que la wilaya de Aïn Defla ne s'est pas vu attribuer de logements Aadl depuis 2013. Il a noté que le quota de 1 800 unités, attribué lundi, fait partie d'un total de plus de 7 000 unités.

«Nous avons travaillé d'arrache-pied pour avoir les terrains et régler le problème du foncier», a assuré le chef de l'exécutif, en évoquant un programme «ambitieux» de réalisation de logements Aadl pour l'année 2021.

La cérémonie symbolique d'attribution de logements s'est déroulée à la Maison de la culture Emir Abdelkader de la ville dans une ambiance empreinte de convivialité, en présence des heureux bénéficiaires.

À la fin de la cérémonie d'attribution, Belaâribi s'est rendu au site d'El Attaf (30 km à l'ouest du chef-lieu de wilaya) où il a visité un logement modèle, parmi ceux attribués en cette journée.