La semaine en cours n'a pas été de tout repos, aussi bien pour les services de police que pour les douanes, encore moins pour la Gendarmerie nationale. En effet, les efforts déployés pour lutter contre ce trafic et ce commerce dangereux, ont donné lieu à la saisie d'un total de 148 404 unités pyrotechniques, toutes dimensions et calibres confondus. Ces saisies record sont le résultat de deux opérations distinctes. La première, menée par les éléments de la BRI, relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Annaba, fait état de la saisie de 87 755 unités, composées de flambeaux, pétards et feux d'artifice. Une quantité destinée à être écoulée sur le marché local à l'occasion de la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui. Selon un communiqué, émanant de la sûreté de wilaya d'Annaba, sont impliqués dans cette affaire, quatre individus âgés entre 25 et 32 ans. Aux termes du même document, dont nous détenons une copie, ont été également saisis deux véhicules servant au transport de ces produits prohibés. Les quatre prévenus soumis aux mesures d'usage, ont été déférés par-devant le juge d'instruction relevant du tribunal d'Annaba et devront comparaître à la barre du tribunal de la même instance juridique, pour détention et vente illicite de produits interdits à la commercialisation. Par ailleurs, et dans le même cadre, une opération combinée entre les éléments de la douane d'Annaba, la Gendarmerie nationale et la police, s'est soldée par la saisie de 60 649 unités de produits pyrotechniques, rapporte un autre communiqué des douanes algériennes à Annaba. Selon la même source, les éléments de la brigade mobile des douanes de Annaba, accompagnés des éléments de la Gendarmerie nationale et des services de la Sûreté nationale à Annaba, ont lors d'un barrage de contrôle, installé à la sortie Sud de la ville de Berrahal, intercepté, samedi dernier, à 22 heures, un véhicule, avec à son bord cette importante quantité de produits pyrotechniques de différentes formes et puissances. Les propriétaires du véhicule ont été soumis aux procédures juridiques habituelles, à savoir l'établissement d'un dossier contentieux à leur encontre. Il est à noter que la vente des produits pyrotechniques, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui, a «nettement reculé» à Annaba par rapport aux années précédentes. Le nombre d'étals de vente de ces produits prohibés, a également régressé de moitié, au niveau du marché couvert, véritable plaque tournante de ce commerce illicite. En effet, ni le nombre des étals ni les quantités de produits pyrotechniques, qui attiraient, avant, jeunes et moins jeunes, ne sont les mêmes que ceux auxquels étaient habitués les vendeurs et les acheteurs, venus de toute la périphérie d'Annaba pour s'approvisionner, en prévision d'une nuit de folie. Si la régression de ce commerce meurtrier est due au contrôle rigoureux et aux efforts déployés par les acteurs en charge de la lutte contre ce commerce, le recul de son usage est aussi le résultat des opérations de sensibilisation.