Si pour l’immatriculation la satisfaction est totale, ce n’est pas le cas pour la détention de la carte Chifa. En effet et selon le nouveau directeur de la Cnas Bouira, 16 557 étudiants sont affiliés et immatriculés auprès des services de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) de Bouira. Comparativement à l’exercice précèdent, ils sont 2000 nouveaux bénéficiaires des prestations de la caisse portant le taux à 68% d’assurés sur un total de 24 000 étudiants. Ce taux est qualifié de satisfaisant par le directeur de la Cnas avec pour objectif la barre des 85% d’ici la fin de 2020. Concernant les détenteurs de la carte Chifa, ils ne sont que 3000 à l’avoir acquise. Pour remédier à cette lacune, la direction de la Cnas et selon son directeur organise des portes ouvertes et des journées d’information sur les sites de l’université et au niveau du nouveau pôle universitaire avec pour thème les procédures d’affiliation à la sécurité sociale. Cet évènement, explique Amine Chihati, chargé de communication au niveau de la Cnas locale « sera aussi une occasion d’inviter les étudiants qui ont déposé les demandes de cartes Chifa à se rapprocher des structures de la CNAS pour les récupérer. Notre organisme vise à travers l’organisation de cette manifestation, à informer les étudiants sur leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, notamment les procédures législatives prévues par la réglementation en vigueur qui leur permettent d’avoir la qualité d’assuré social, après leur immatriculation, et bénéficier ainsi des prestations en nature en matière d’assurance maladie, ainsi que la protection des accidents de travail », a précisé le chargé de communication. a.m