175 nouveaux cas de sida ont été enregistrés, lors du premier semestre de 2019, a indiqué, hier, Nadia Bourkiche Zekagh, chef de service des activités sanitaires et des produits pharmaceutiques à la direction de la santé d’Alger. Affirmant que «175 nouveaux cas de séropositifs de différents âges ont été enregistrés lors du premier semestre 2019 à Alger», la même responsable a précisé que près de 8.000 personnes se sont rendues volontairement aux trois centres de référence ouverts au niveau de la wilaya d’Alger, afin de procéder aux analyses nécessaires pour le dépistage de cette maladie. Dans ce cadre, la même responsable a fait état de 158 cas découverts au niveau de l’hôpital d’El Kettar, 7 cas au centre de dépistage de Staouéli et 10 cas au centre de dépistage Bouguermine-Bouchenafa (Sidi M’hamed). La majorité des malades sont traités au niveau des services des maladies infectieuses, sachant que ces services centraux ont été dotés de différents produits pharmaceutiques et sont encadrés par un personnel médical et paramédical spécialisé.