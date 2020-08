Le confinement partiel étant de vigueur avec rigueur, la résistance à ce protocole sanitaire en est presque de même. Après l'arrestation récente des 34 fêtards arrêtés en flagrant délit dans un hôtel situé à Aïn El Türck, cette fois-ci, les policiers de la 16ème sûreté urbaine ont frappé fort en procédant, en fin de semaine, à une descente dans un bar-restaurant, situé en plein coeur de la ville d'Oran. Celle-ci a abouti à l'arrestation de 19 personnes, dont 12 clients et sept employés dudit bar, dont le gérant est recherché dans une affaire de faux et usage de faux dans des documents administratifs. Idem pour trois autres individus recherchés eux aussi contre lesquels un mandat d'arrêt a été délivré à leur encontre. Les mis en cause, pris en flagrant délit de transgression du confinement partiel, sont de fait accusés de mise en danger de la vie et la santé d'autrui. Cette enquête a été déclenchée suite à l'exploitation d'une information par les services de police faisant état d'un regroupement de personnes dans ledit bar-restaurant. Après leur arrestation, les mis en cause ont, pour les besoins de l'enquête, été conduits vers le siège de la 16ème sûreté urbaine. Les procédures policières lancées à l'encontre des 19 mis en cause font état du non-respect du confinement partiel, rassemblement de plus de deux personnes, non-respect de la distanciation, celles-ci (les procédures policières) ont été suivies par une amende forfaitaire de 10 000 dinars infligée à chacun des contrevenants, deux d'entre eux ont été poursuivis pour conduite en état d'ivresse, menace avec arme blanche, association de malfaiteurs et coups et blessures volontaires alors que le bar-restaurant fait l'objet d'une proposition de fermeture. Le confinement et son respect font l'objet d'une transgression qui se poursuit et ce, dans un contexte marqué par la propagation du Covid-19. Les bilans de la sûreté de la wilaya d'Oran font état d'au moins 36 812 individus qui ont été contrôlés dans le cadre de l'application du dispositif sanitaire mis en place depuis le mois de mars dernier. Les mêmes bilans font ressortir que 22 047 personnes font l'objet de poursuites judiciaires pour non-respect des horaires de confinement, 10 276 ont été interpellées pour le non-port de la bavette. Idem pour la circulation routière. Les services policiers font état de la mise en fourrière de 3 835 véhicules et 1 594 motos pour circulation durant les horaires de confinement. Ces mesures rentrent dans le cadre de la mise en application du plan de sécurité sanitaire instauré dans le but de casser la chaîne de transmission du Covid-19 et pour lequel d'importants moyens, humains et matériels, ont été mobilisés.