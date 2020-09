La sécurité des personnes et des biens dans la wilaya de Annaba, est un souci majeur pour la sûreté de la wilaya d'Annaba. Assurer cette sérénité citoyenne est un défi auquel s'adonne ce corps de sécurité à Annaba où, la mobilisation est visible à l'oeil nu. La multiplication de opérations de contrôle, notamment en cette période estivale, a, quelque peu atténué l'ascension de la criminalité, ces derniers mois. On note, au terme de ce travail rigoureux, la hausse des chiffres des différentes opérations de contrôle policier durant le mois d'août. Ce dernier a enregistré l'ouverture de la saison estivale et l'allègement des heures de confinement. Selon le bilan établi pour cette période, par la sûreté de Annaba, il est fait état de 1913 opérations de contrôle, se soldant par l'arrestation de 1 877 individus, dont 293 pour port d'armes blanches prohibées et 214 autres, objet de mandats de recherches. Ces opérations de contrôle d'individus notamment, ont également abouti à l'arrestation de 376 personnes, des jeunes notamment, pour détention de psychotropes et de kif, pendant que 994 autres individus ont été interpellés pour leur implication dans différents délits et crimes, précise le même communiqué. Aux termes de celui-ci, dont nous détenons une copie, il a été saisi au cours de ces opérations, 730 g de résine de cannabis et plus de 1 000 comprimés hallucinogènes de différentes marques ainsi que 52 g de drogue dure (cocaïne). S'agissant du contrôle du matériel roulant, les services de police ont opéré, entre le 1er et le 6 du mois courant, 99 opération de maintien de l'ordre. Le dispositif mis en place à cet effet, s'est soldé par le contrôle de 1 556 véhicules et 1 228 personnes. Les 23 délits enregistrés lors de cette opération, ont trait aux plaques minéralogiques. Les personnes impliquées dans les différentes affaires, notamment celles en rapport avec la criminalité urbaine, ont été soumises aux mesures judiciaires d'usage et ont été déférées par-devant les instances juridiques compétentes, précise le communiqué, qui à conclu que, rien que pour le mois de juin, 6 976 appels téléphoniques ont été reçus par les services de police. L'usage des numéros de téléphone de la police a été d'un grand apport dans la dénonciation de la criminalité. La contribution citoyenne, à travers ce geste, est en elle-même une forme de lutte contre le banditisme, sous toutes ses formes. Il est important de souligner qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi contre les bandes de quartiers, le concours citoyen est impératif, car force est de constater que la performance des services de sécurité, en matière de lutte, repose également sur l'implication de tout un chacun, y compris le citoyen, dont toutes les mesures prises à ce jour ont pour unique objectif sa sécurité et celle de ses biens.