De l'ouest à l'est du pays, le trafic de drogue continue à prendre des formes phénoménales.

Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi, dans des opérations distinctes, plus de 197 kg de drogue et démantelé un réseau criminel, a indiqué vendredi un service de la Sûreté nationale.

La première affaire traitée par la brigade mobile de la Police judiciaire de Sabra, a permis le démantèlement d'un réseau criminel activant dans le trafic de drogues et la saisie de 73,8 kg de kif traité. Dans la deuxième affaire, menée par la sûreté de daïra de Beni Snous, une quantité de 124 kg de drogue a été saisie à bord d'un véhicule dont le propriétaire a tenté de prendre la fuite au niveau du barrage sécuritaire. Les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué. À Constantine, une quantité de 7,478 kg de kif traité a été saisie par les éléments de la police judiciaire de la 9e sûreté urbaine de Constantine, rapporte vendredi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. La saisie a été effectuée suite à des investigations menées par des enquêteurs de la 9e sureté urbaine sur une activité suspecte d'un individu, âgé de 36 ans, qui s'adonnait à la vente en gros de kif traité, indique le document. Les investigations ont permis aux policiers de confirmer la présence d'une quantité de kif, au domicile du suspect, ajoute le texte. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs ont investi le domicile du présumé coupable. La fouille des lieux a permis de découvrir 7,478 kg sous forme de colis et plaquettes, a-t-on détaillé. Après le parachèvement des procédures judiciaires, un dossier pénal à l'encontre du mis en cause a été établi pour «détention, stockage et vente de kif». Le bilan de l'activité des services policiers de l'Ouest fait état de la saisie l'année dernière, de plus de 41 quintaux de kif traité, plus de 2,5 kg de cocaïne, 1430969 comprimés psychotropes et 12 339 flacons de substances hallucinogène. Une nette hausse est constatée dans les quantités de kif traité et les comprimés psychotropes saisis par les ser- vices de police durant l'année dernière(2020), à travers les wilayas de l'Ouest, et ce, comparées avec celle récupérées en 2019. En effet, 41,09 quintaux de résine de cannabis ont été saisis ainsi que plus de 2,561kg de cocaïne, 1430969 comprimés psychotropes et 12 339 flacons de substances hallucinogènes, selon le bilan annuel des activités des services de police des sûretés de wilayas de la région Ouest, rendu public, ce mercredi, lors d'un point de presse organisé par la sûreté de la wilaya d'Oran. Concernant le nombre d'affaires ayant trait au trafic de stupéfiants traitées l'an dernier, le bilan présenté par le contrôleur de l'inspection générale de la police de l'Ouest, Mustapha Benaini, indique que 6 123 affaires ont été enregistrées, 6 105 d'entre elles ont été traitées et 18 sont en cours. Dans ce cadre, pas moins de 8786 trafiquants ont été mis hors d'état de nuire. Dans son bilan annuel, le ministère de la Défense nationale fait état de l'arrestation, en 2020, de pas moins de 1028 narcotrafiquants à travers le territoire national, avec la saisie de 703,2 quintaux de kif traité en provenance du Maroc, 27,89 kg de cocaïne et une quantité énorme de psychotropes évaluée à3611868 unités.