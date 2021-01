Me Mohamed Djediat, l'avocat de la rue «Patrice Lumumba», d'Alger-Centre, était, en ce début d'année 2021, un homme comblé à la suite de la visite surprise de courtoisie, effectuée la veille du Nouvel An 2021, de son aîné, Me Sofiane Djediat, accompagné d'un de ses meilleurs copains, le sympathique avocat, Me Mohamed - Okba Hassani. «Je vous prie de me croire que lorsque j'ai entendu la sonnerie, j'étais loin de m'imaginer qui était derrière la porte. Et au moment où j'ouvris, le visage serein de mon fils, et celui de son confrère, me procurèrent une satisfaction inimaginable, en plus de la joie que m'avaient offerte ces deux gentils «confrères» venus simplement me saluer, de Dély Ibrahim (Alger) où ils rendent d'énormes ser-vices à la FAF, dans un ser-vice névralgique du ballon rond national!» nous a déclaré, les yeux vitreux, le vieux conseil qui se trouve, au moment où il pense sérieusement à un long repos mérité, dans une agréable position bien confortable, avec ses deux garçons qui ne lui ont apporté que bonheur et satisfaction, surtout qu'ils sont au barreau d'Alger, Me Sofiane et Fayçal, deux «robes noires». Les deux enfants sont bien respectés et admirés par les magistrats, greffiers et confrères qui louent leur bonne disposition grâce à leur parfaite éducation, et ce, dans tous les domaines! «Je profite de notre rencontre à la cour de Tipasa, pour présenter, à travers vous, et le quotidien national L'Expression, l'expression de mes voeux les plus chaleureux à tous vos collègues et toutes les «robes noires», à l'occasion de la nouvelle année 2021 qui chassera, je l'espère de tout mon coeur, la dévastatrice pandémie!