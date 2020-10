Le meurtre commis par deux mineurs contre un autre mineur. Il ne s'agit plus d'un simple fait divers pour lequel le tribunal criminel des mineurs d'Oran, de la Cité Djameldine, a statué en fin de journée, hier, en jugeant et condamnant les deux assassins du jeune Karim Belmekki (17 ans) à 20 ans de prison ferme. L'audience s'est déroulée à huis clos, à l'issue de laquelle le représentant du ministère public a requis la peine de 20 ans de réclusion contre les deux accusés, âgés de 19 et 20 ans. L'homicide a été perpétré le 18 juillet dernier: ce jour-là, la victime, Karim Belmekki, se trouvait à côté de son domicile, à Canastel. Il a été violemment agressé par les deux mis en cause, à bord d'une moto, et ont tenté de lui subtiliser son portable. La victime ayant résisté à cette agression, a reçu le coup fatal, un coup de couteau mortel en plein coeur l'ayant terrassé et laissé gisant dans une mare de sang.

Les deux agresseurs ont, par la suite, pris la fuite avant qu'ils ne soient rattrapés. Identifiés, ils ont été arrêtés le 21 juillet 2020, soit quelques jours seulement après leur forfait, au niveau du quartier d' Es-Seddikia, par les agents de la 11e sûreté urbaine, ces derniers ont exploité d'importantes informations fournies par des témoins oculaires au moment de leur fuite en moto qu'ils avaient utilisée lors des faits, en plus des images vidéo prises par une caméra de surveillance à proximité de la scène du crime. Ces éléments ont permis aux enquêteurs d'identifier les deux mis en cause et à les arrêter sur la même moto qu'ils avaient utilisée, lors de leur forfait. L'assassinat du jeune Karim avait suscité un grand émoi à Oran. La société civile a organisé un sit-in de soutien à la famille de la victime et dénoncé ces crimes urbains et les agressions à l'arme blanche, qui finissent très souvent en homicides.

Dans plusieurs situations, une simple rixe tourne très souvent au vinaigre. C'est le cas du jeune B.A. qui a été condamné par le tribunal criminel de première instance à 10 ans de réclusion, ce dernier a été accusé d'homicide volontaire avec préméditation. Comparaissant récemment devant le tribunal criminel d'Oran, il a été condamné à 12 ans de réclusion. Les faits de cette affaire remontent à la journée du

5 novembre 2017. Les policiers ont été informés du décès d'un homme au CHU, ce dernier avait été transféré de la localité de Gdyel, après avoir reçu 12 coups de couteau. L'enquête ouverte a abouti à l'arrestation de deux personnes dont le principal mis en cause. Confrontés, les deux jeunes gens n'ont pas nié les faits sans pour autant aborder l'agression à l'arme blanche perpétrée contre la victime. Le témoignage d'une troisième personne a fait basculer le cours de l'événement en faisant toute la lumière sur cette affaire, portant le sceau de la harga et de l'argent destiné à l'achat d'une embarcation ayant été à l'origine de l'altercation, avant de tourner au drame, un homicide prémédité et volontaire.