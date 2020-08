Une affaire de trafic de drogue dure citant avec force détails, un chanteur ayant eu à composer une célèbre chanson qu'il a dédiée aux voleurs d'Espagne, Cheb Hicham. La cour d'appel près le tribunal criminel d'Oran vient de statuer sur son affaire et ses acolytes, ces derniers, au nombre de sept mis en cause dont un baron de nationalité marocaine, sont condamnés à des peines allant de sept à 20 années de réclusion criminelle. Les accusés sont poursuivis dans une affaire liée au trafic de 10 000 comprimés psychotropes et 1 kg de cocaïne. La même sentence a été suivie par la prononciation d'un mandat d'arrêt international lancé à l'encontre du raïman et du ressortissant marocain, ces derniers sont en cavale.

Dans son plaidoyer, l'avocat général a requis la prison à vie à l'encontre de tous les prévenus, ces derniers ont été poursuivis pour trafic de psychotropes et de drogue dure et appartenance à un réseau criminel de trafic de drogue. Dans le premier procès, les justiciers ont condamné le chanteur à la perpétuité. Cette affaire remonte au tout début du mois de février 2016.

Les services de la Gendarmerie nationale ont, en exploitant d'importantes informations qu'ils ont approfondies, déclenché un vaste front d'investigations sur une affaire portant le sceau du trafic de substances psychotropes et de cocaïne, s'étendant de la wilaya de Aïn Témouchent à Oran. De prime abord, ils ont mis en place un barrage de contrôle au niveau de la Route nationale RN 2, lors duquel ils ont interpellé un homme qui se trouvait à bord d'un véhicule de marque Renault Kangoo. Passant à la fouille, les gendarmes sont tombés nez à nez avec une importante quantité de 10 000 comprimés psychotropes et 1 kg de cocaïne, dissimulés dans le moteur du véhicule conduit par un individu répondant aux initiales de M.A. âgé de 37 ans.

Celui-ci a été arrêté sur le champ. Passé aux aveux, le mis en cause a fait état d'importantes révélations ayant permis aux enquêteurs de remonter la filière dont les ramifications commencent à partir du Maroc. Lors de son audition, le premier mis en cause a révélé que «la cargaison qu'il a transportée lui a été remise par un baron de la drogue marocain au niveau de la région de Achaâcha, localité frontalière située à l'Ouest du pays. Il a ajouté que sa mission consistait en «la remise de la marchandise à un chanteur de raï, ce dernier l'attendant dans une cafétéria au niveau du quartier populaire de Gambetta situé à l'est de la ville d'Oran. Et ce n'est pas tout. Il a souligné que «les trafiquants commercialisaient les comprimés psychotropes à raison de 1500 dinars le comprimé tandis que la cocaïne est vendue à raison de

20 000 dinars le gramme». Poussant de l'avant leurs investigations, les enquêteurs ont arrêté cinq individus tandis que l'accusé principal, cheb Hicham, s'est évaporé dans la nature en prenant la fuite. Lors du procès, les trois mis en cause ont nié les faits retenus contre eux, soulignant qu'«ils se rendaient chez l'accusé principal en vue d'acquérir leur propre consommation étant donné, ont-ils expliqué, qu'ils sont «addictifs à la drogue». Les deux autres mis en cause ont totalement nié les faits consignés à leur encontre dans le document d'accusation.