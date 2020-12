Le tribunal criminel relevant de la cour de Tébessa, a retenu une peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre de sept narcotrafiquants, dont un médecin, un professeur universitaire et un ex-gendarme, apprend-on de source juridique. Les mis en cause dans cette affaire, sont accusés de formation d'un réseau régional activant dans le trafic de drogue, a précisé la même source. La genèse de l'affaire remonte à l'année en cours, lorsque, trois membres de ce réseau de narcotrafic, ont été arrêtés à l'issue d'un contrôle routier de routine, nous dit-on. Dressé à l'entrée de la ville de Tébessa par une brigade de la Gendarmerie nationale de la même wilaya, les narcotrafiquants ne pouvaient que se résigner à se conformer au contrôle identitaire et la fouille du véhicule. La fouille de ce dernier s'est soldée par la découverte de 47 kg de kif traité, dont la destination n'a pas été révélée. Selon notre source, la drogue en provenance d'Aïn Sefra dans la wilaya de Naâma, devait être acheminée vers la wilaya de Tébessa, ont déclaré, lors de l'interrogatoire, les deux narcotrafiquants arrêtés, a expliqué notre source. Celle-ci a précisé que, les deux prévenus sont passés aux aveux, donnant dans le détail, le déroulement de l'opération en révélant l'identité des autres membres du réseau. Les investigations engagées dès lors, avec la main forte du groupement de la gendarmerie de la wilaya d'Annaba, au vu de l'importance de la saisie, ont été couronnées par l'identification et l'arrestation de trois autres complices, a-t-on fait savoir. Par ailleurs, les prévenus n'ont pas fait état d'un éventuel acheminement de cette drogue, vers l'autre côté de la frontière. Tout porte à croire qu'elle était destinée à la commercialisation sur le marché narcotique local. Une explication qui, a priori, ne semble pas plausible pour notre source. D'où la probable ramification du réseau à l'extérieur du pays. Déférés par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal de Tébessa, les sept individus ont été placés sous mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs, détention, transport et commercialisation illicite de drogue.

Comparaissant la semaine en cours, devant la barre du tribunal criminel de la cour de Tébessa, les sept narcotrafiquants, âgés entre 28 et 30 ans, dont deux originaires d'Aïn Sefra et cinq de Tébessa, ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle.