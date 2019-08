Le nombre de décès parmi les hadji algériens est passé, hier, à 20 personnes suivant un nouveau bilan provisoire, a indiqué à l’APS le chef de la mission médicale algérienne le docteur Mahmoud Dahmane. Selon le même responsable, il s’agit du hadji «Madani Lakhdar Yekhlef, âgé de 75 ans et originaire de la wilaya de Mila». Le chef de la mission médicale a fait savoir que «le défunt a rendu son dernier souffle à l’unité hospitalière de la mission algérienne au centre de La Mecque et souffrait de septicémie et de la maladie de