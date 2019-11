Pas moins de 200 000 DA en faux billets ont été saisis dans la nuit de dimanche à lundi au niveau du poste frontalier d’Oum Tboul, dans la wilaya d’El Tarf, chez deux voyageurs, a-t-on appris auprès du chargé de la communication à la sûreté de wilaya. La saisie des faux billets, en coupures de 2.000 DA a été effectuée lors d’une opération combinée entre les services des douanes de l’inspection divisionnaire d’El Tarf et la brigade locale financière et économique, a ajouté la même source. Les présumés coupables, deux trentenaires dont le comportement suspect les a trahis, s’apprêtaient à s’acquitter des formalités d’usage pour sortir du territoire national à destination de la Tunisie, a également précisé la même source, signalant en outre la saisie de 3.000 dinars tunisiens et du véhicule ayant servi au transport de ces faux billets. Après vérification et expertise d’usage, les mis en cause ont été arrêtés et poursuivis pour «trafic de faux billets», a-t-on souligné de même source. par ailleurs, il a été fait état de l’arrestation d’un troisième complice de cette bande spécialisée dans le trafic de faux billets. Présentés devant le juge d’instruction près le tribunal d’ El Kala, les trois faussaires, originaires de Skikda, ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on conclu de même source.