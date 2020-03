Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), Messaoud Belambri, est revenu sur la situation de la corporation des pharmaciens, lors de la 13ème édition de la conférence nationale de cette organisation, tenue hier à Alger.

Dans une déclaration en marge de cet événement, Belambri a fait savoir que « pas moins de 200 médicaments manquent au niveau des officines, dont une centaine est totalement introuvable sur le marché national, alors que 100 autres sont en rupture de stock et très rarement trouvés dans notre pays ». Une situation alarmante qui, selon lui, « complique davantage la prise en charge des malades, en premier lieu ceux souffrant de maladies chroniques ».

L’autre préoccupation soulevée est « l’absence des textes d’application devant accompagner la loi sanitaire promulguée depuis 2018, qui sont toujours en cours de préparation, ainsi que le vide juridique en matière de protection des pharmaciens concernant la vente de psychotropes ». C’est le thème principal de cette conférence, qui doit déboucher sur des recommandations pour leur enrichissement. Dans ce cadre, le conférencier a indiqué que «le Snapo a soumis au ministère de la Santé des propositions en vue d’assainir le secteur et surtout de mettre en place des solutions pratiques visant à assurer une disponibilité pérenne des médicaments dans notre pays». Abordant la question du coronavirus, le président du Snapo a déclaré que «le nombre de 20 cas confirmés jusque-là et le rythme de propagation de cette maladie chez nous ne sont pas alarmants et qu’aucun plan d’urgence n’est mis en place pour la fourniture des médicaments ». Quant à la flambée vertigineuse des prix des produits d’hygiène utilisés à grande échelle dans la prévention contre cette épidémie, il a imputé la responsabilité aux distributeurs.