Les enfants adoptés désirant changer de nom de famille sont désormais autorisés à le faire, selon une nouvelle loi. Ainsi, les enfants nés sous X en Algérie ont le droit de changer leur nom de famille conformément au décret n° 20-223 du 8 août 2020. «La personne ayant recueilli légalement un enfant peut introduire une demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de naissance de l'enfant, en vue de modifier le nom patronymique de l'enfant et le faire concorder avec le sien». Toutefois, si la mère de l'enfant est toujours vivante, l'enfant doit obtenir l'accord de cette dernière sous forme d'un acte authentique et dans le cas où la mère ne répond pas à la demande, le décret exécutif précise: «Le président du tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l'enfant avec celui de la personne l'ayant recueilli. Au-delà de ces mesures, une question est en droit d'être posée: quelle est la réalité du phénomène de ces naissances? D'autant plus que ce derniers prend de l'ampleur. Les naissances inscrites sous X continuent à exploser. À Oran, l'on enregistre annuellement une moyenne de 250 naissances, toutes issues des relations hors mariage. «Ces chiffres sont loin de constituer la réalité vu que tous les nés sous X ne sont ni déclarés ni recensés», indique-t-on, ajoutant que «plusieurs mères célibataires optent pour la loi de l'omerta en accouchant en catimini de peur des tabous sociaux.»

L'abandon atteint le pic

La bêtise humaine atteint son summum par ces procédés visant la «réparation» d'une erreur commise délibérément ou instinctivement par une autre erreur criminelle, il s'agit de l'abandon des nouveau-nés. Plusieurs dizaines de ces derniers sont abandonnés aussitôt venus au monde. Ce phénomène prend des courbes fulgurantes. Les exemples ne manquent pas. Dans des coins de cités ou encore dans des agglomérations reculées et même, hélas, dans des décharges publiques, l'abandon des nouveau-nés fait rage. Ces petits sont abandonnés parfois sans vie tandis que les circonstances de leurs décès sont très souvent difficiles à tirer au clair. Dès l'entame de leurs investigations, les enquêteurs privilégient la piste de l'abandon. La prise en charge de ces nouveau-nés, notamment ceux à placer dans des foyers d'accueil, ne manque pas. Plusieurs dizaines d'enfants sont recueillis par le centre d'assistance affilié à la direction de l'action sociale d'Oran. D'autres sont en attente de la réponse définitive de leurs mères biologiques quant au renoncement de leur progéniture au profit des ser-vices de l'action sociale. La demande quant à la kafala dépasse largement l'offre! En effet, les services sociaux enregistrent annuellement près de 500 demandes de placement dans des familles d'accueil. L'année passée, les services concernés ont donné leur quitus quant au placement de plus d'une cinquantaine d'enfants dans des familles adoptives. En 2019, les services sociaux locaux ont recensé plusieurs dizaines de cas d'abandon de nourrisson, tous issus de relations extraconjugales. La question n'est plus un sujet tabou dans une société qui continue à subir les conséquences des mutations sauvages et le bannissement brutal des repères sociaux. Le phénomène ne cesse de constituer un sujet à polémique sur la place publique, notamment en matière de prise en charge et les moyens à mettre en place aux fins de le juguler ou du moins l'atténuer.

Le drame des mères célibataires

Le ministère de la Solidarité nationale et de la Famille a, en tirant implicitement la sonnette d'alarme, ouvert le dossier ces dernières années, question de mieux prendre en charge les nouveau-nés abandonnés et retrouvés vivants. Comme première mesure, il a été procédé à l'ouverture en 2008 d'une nouvelle pouponnière. Plusieurs résolutions à prendre nécessairement en compte dont entre autres l'obligation de l'élargissement dudit établissement afin de faire face au flux important des nouveau-nés. Sur un autre registre, en plus des enfants handicapés qui sont automatiquement pris en charge par la pouponnière d'Oran, des dizaines d'autres ont récemment fait l'objet de placement au sein de familles, d'autres ont été remis à leurs mères biologiques. «La dernière disposition qui entre dans le cadre du rapprochement de la mère et de son enfant, tend à tisser des liens solides autour de la petite victime», a-t-on expliqué ajoutant que «dans cette mesure, les services de l'action sociale assurent un suivi rigoureux en mettant en exergue l'application des textes de loi». Ceci dit, tout châtiment corporel et autre maltraitance sont aussitôt sévèrement réprimés avant que l'enfant ne soit retiré à sa mère biologique. Les mêmes services sont en passe de briser autant de tabous en envisageant, d'ores et déjà, d'organiser de vastes campagnes de sensibilisation et de vulgarisation au profit des larges couches sociales. Le sujet principal tourne autour de l'action sociale, la prise en charge des naissances et la nécessité du rapprochement des mères célibataires des services locaux en vue de leur expliquer que «l'erreur peut accidentellement avoir lieu, mais sans pour autant l'amplifier au point de braver l'interdit en abandonnant le nouveau-né à la rue». Un autre fait qui n'est pas à négliger et qui nécessite une réelle prise de conscience, ce sont les mères célibataires. Le phénomène n'est pas un simple point de vue de l'esprit étant donné que plus de la moitié des mères célibataires (60%) sont âgées de moins de 25 ans, dont 20% des mineures âgées entre 15 et 17 ans. L'absence de prévention et de sensibilisation risque d'amplifier davantage ce phénomène qui doit être traité «dans un cadre global loin de toute forme d'inégalité des chances entre les hommes et les femmes pour réduire les cas des mères célibataires», a indiqué un psychologue, tout en préconisant «la nécessité de se rapprocher de ces mères».