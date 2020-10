Le raccordement en gaz de ville des communes rurales avance lentement, mais sûrement. Durant l'année en cours, des opérations de mise en service se sont multipliées dénotant la concrétisation d'un programme conséquent retenu pour la wilaya de Béjaïa, qui récupère peu à peu le retard accusé en la matière.

14 000 habitants relevant des 20 villages que compte la commune de Fenaïa Illmaten ont bénéficié du raccordement au réseau de gaz. Le taux de raccordement au niveau de cette commune a atteint 100%.

Récemment, plus de 1 200 foyers ont bénéficié de ce combustible au niveau des deux communes de Tifra et d'Ighrem, à la faveur d'une visite effectuée par les responsables de la wilaya de Béjaïa

Il y a deux semaines, le chef de l'exécutif avait procédé à la même opération de mise en service, à Amizour, où quelque 412 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel au niveau de la localité de Taddart Tamokrant. C'était le premier lot inscrit dans le cadre du projet pour le raccordement de 1 265 foyers de cette commune Les deux autres lots, qui concernent les localités de Boudelssan, El Hamma, Drari, Ighil N'Chiha, Ouaoucha et Boumeraou sont en voie d'achèvement. Le raccordement des foyers de ces villages est prévu dans une quinzaine de jours.

L'autre dernière grande opération, en la matière, avait eu lieu à Akfadou où 960 familles ont été raccordées. Dans cette commune limitrophe de la forêt d'Akfadou, 1 152 familles de la même commune ont déjà été raccordées, en septembre 2019. Il reste encore l'achèvement des travaux du dernier lot pour que les foyers de la commune soient alimentés dans leur totalité.

Dans la commune de Chemini, une partie du réseau a été achevée. Il aurait pu être mise en service, n'étaient-ce les tergiversations des responsables locaux, qui relèvent de la politique politicienne. Le sujet fait débat en ce moment. Les responsables locaux sont soumis à une véritable pression. L'hiver approche et l'attente devient insupportable.

Dans la commune d'Ouzellaguen on est au stade du lancement des travaux de raccordement de plusieurs villages. Il s'agit d'un total de 349 foyers relevant des villages Issouken, Izemmourène, Ighbane, Timiliouine, Chehid, Fournane,Tighilt et Nessroune.

L'importance de ce combustible est doublement bénéfique, tant dans la vie de tous les jours que pour la sauvegarde de l'environnement, sachant que les populations s'approvisionnent aussi en bois de chauffage à la forêt limitrophe.

Le taux de pénétration du gaz de ville à Béjaïa, est passé de 16% en 2011 à plus de 50% présentement.

À la livraison des projets inscrits pour le compte des communes de la vallée de la Soummam, le taux augmentera considérablement. Il atteindra le taux de 80%.