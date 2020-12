Cette coquette somme allouée à la wilaya d'Annaba, saura-t-elle satisfaire les préoccupations des habitants des zones éloignées, notamment en matière d'alimentation en énergie électrique et gaz, eau potable et transport entre autres? Il convient de souligner que ces zones ne manquent également pas de couverture sanitaire, de bureau de poste et autres prestations administratives. Ces dernières sont, pour la population, un véritable casse-tête. C'est ce qui a été relevé, lors de la visite d'inspection qui a conduit, hier, Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba à El Koléa dans la daïra d'Aïn El Berda. Cette localité est dépourvue de tout, l'électricité entre autres. Cette localité est un échantillon parmi tant d'autres où les bienfaits de l'électricité et du gaz, relèvent du rêve, notamment quand on sait que le réseau de distribution public MT, le plus proche pour cette région et bien d'autres, se situe à 10 km pour les unes et beaucoup plus pour les autres. Des contraintes qui, pour pouvoir les surpasser, nécessitent des budgets faramineux... Néanmoins, le chef de l'éxécutif a insisté sur la prise en charge de cette préoccupation, en instruisant les responsables quant à un raccordement de cette localité, tant en gaz et électricité qu'en eau potable. Par ailleurs, il a été retenu, lors de cette visite, que 21 milliards de centimes ont été débloqués, pour la réhabilitation de l'axe routier reliant Sidi Aïssa à la commune de Chorfa. Dans le méme cadre, un montant d'un milliard cts a été alloué pour le revêtement de la route et la réalisation d'un puits devant assurer l'alimentation en eau potable de la commune d'El Eulma. Notons que cette visite d'inspection intervient dans le cadre du suivi du programme de développement des zones d'ombre, lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Car il y a lieu de souligner qu'une réunion gouvernement-walis est prochainement prévue. En effet, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a indiqué, avant-hier, qu'une réunion gouvernement-walis, consacrée au bilan sur les zones d'ombre, est programmée; la date sera déterminée ultérieurement par le président de la République, a indiqué un communiqué de l'APN. En fait, 50 milliards DA ont été consacrés à ces zones. Le ministre a fait ces déclarations devant la commission des finances, dans le cadre du projet de la loi de règlement de la loi de finances 2018. Dans l'attente de la tenue de cette rencontre imminente, les pouvoirs publics de la wilaya d'Annaba, multiplient les visites d'inspection dans les zones concernées par cette réunion d'évaluation. Le taux de réalisation de l'ensemble des opérations retenues pour les 130 zones d'ombre de la wilaya d'Annaba, mais surtout le degré du sérieux des responsables chacun en son domaine, car la réussite du programme de développement des zones d'ombre met Djamel Eddine Berrimi face à un défi et pas des moindres, notamment, lors de cette réunion gouvernement-walis, au cours de laquelle, le bilan sera l'un des axes principaux.