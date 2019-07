Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger ont procédé, durant le mois de juin, à l’arrestation de plus de 250 personnes impliquées dans diverses affaires criminelles et à la saisie de 38 kg de kif traité, a indiqué hier un communiqué de la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie national d’Alger. « Agissant sur renseignements, les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger ont effectué plusieurs descentes au niveau des repaires fréquentés par les délinquants et les repris de justice, ayant permis le démantèlement de plusieurs réseaux criminels et l’arrestation de 256 personnes impliquées dans diverses affaires criminelles », a précisé la même source.