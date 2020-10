Le phénomène de la commercialisation et de la consommation des stupéfiants continue de progresser dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les services de sécurité signalent chaque mois des dizaines d'affaires élucidées concernant leurs activités dans le cadre de la lutte contre ce fléau qui menace sérieusement la stabilité de la société. Ainsi, rien que pendant le mois de septembre dernier, les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont traité, au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, 29 affaires, mettant en cause 35 personnes.

20 mis en cause ont été présentés au parquet dont 8 ont été placés en détention préventive, 4 ont été mises sous contrôle judiciaire, 6 ont été citées à comparaître et 2 ont été laissées en liberté provisoire. En outre, 19 dossiers judiciaires, dans le même genre d'affaires, ont été transmis au parquet.

Par ailleurs, la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a précisé que dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, ont eu à traiter 172 affaires durant le mois de septembre 2020, dans le chapitre inhérent aux affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc.).

Par ailleurs, la police judiciaire a interpellé 239 personnes 43 parmi ces dernières ont été présentées au parquet dont 10 ont été placées en détention préventive, 33 ont été citées à comparaitre et 139 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

S'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation, etc.), les mêmes services ont élucidé 36 affaires, mettant en cause 40 personnes, 17 ont été présentées au parquet, sept ont été placées en détention préventive, 10 ont été citées à comparaître et 15 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Quant aux affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué, etc.), 38 affaires ont été traitées, impliquant 76 personnes: 30 personnes ont été présentées au parquet dont 10 ont été placées en détention préventive, 10 ont été mises sous contrôle judiciaire, 8 ont été citées à comparaître, 2 ont été laissées en liberté provisoire, et 32 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.