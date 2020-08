La présidente de l'audience du procès des trois prévenus Khaled Drareni, Samir Belarbi et Slimane Hamitouhe a rendu, hier, son verdict mis en délibéré le 3 août dernier. Une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars a été prononcée contre le journaliste Khaled Drareni, tandis que Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, deux activistes du Hirak, ont écopé chacun de 2 ans de prison dont 4 mois de prison ferme et une amende de 50 000 DA.

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger avait requis, le 3 août dernier, une peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars ainsi que 4 ans de privation des droits civiques à l'encontre des trois concernés.

À titre de rappel, Khaled Drareni, en détention depuis le 29 mars dernier, a comparu en détenu tandis que Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche en liberté provisoire depuis le 2 juillet dernier ont comparu libres devant le tribunal. Les trois prévenus sont poursuivis pour «incitation à un attroupement non armé» et «atteinte à l'intégrité de l'unité nationale».

Les trois prévenus ont été arrêtés le même jour, soit le

7 mars dernier, à l'occasion d'une marche à Alger. Après une garde à vue de trois jours, ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné de mettre en détention provisoire Belarbi et Hamitouche et de placer Drareni sous contrôle judiciaire. Mais suite à l'appel du procureur de la République, le contrôle judiciaire a été annulé le 25 mars dernier et le directeur du site d'information Casbah Tribune, Khaled Drareni, a été placé sous mandat de dépôt le 29 mars, à la prison d'El Harrach.