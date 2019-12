Trois personnes appartenant à une même famille sont mortes hier dans la wilaya de Djelfa. Selon les premières informations ayant circulé sur les sites d’information, les membres de cette famille ont été victimes de complications après avoir consommé des foies de poulet contenant des bactéries. A la suite de ce drame, la direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de Djelfa a ouvert une enquête épidémiologique, a affirmé, hier à l’APS, le premier responsable de cette direction, Belakhel Fites. «L’enquête concerne la mort de trois membres d’une même famille, à savoir une femme de 63 ans, sa fille de 42 ans et son gendre de 48 ans, tous accueillis au niveau de l’établissement hospitalier Mehad-Abdelkader du chef-lieu, Djelfa», a indiqué Belakhe Fites précisant que l’enquête épidémiologique vise la détermination des causes et les circonstances, encore non identifiées, de la mort de ces trois personnes.