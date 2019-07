Trois personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu hier à Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya. L’accident est survenu au nord de la wilaya, lorsqu’une semi remorque immatriculée à M’sila est entrée en collision avec un véhicule de tourisme immatriculé à Sétif, sur l’axe de la RN1 reliant le chef-lieu de wilaya à Hassi Bahbah, a-t-on indiqué. «Deux femmes, âgées de 29 et 31 ans, sont mortes sur place, tandis qu’une troisième victime (non encore identifiée) a rendu l’âme à l’hôpital Colonel Ahmed-Bouguerra de Hassi Bahbah», a-t-on précisé à la Protection civile, relevant que deux autres personnes, âgées de 29 et 36 ans, sont atteintes de blessures plus ou moins graves.