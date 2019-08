Trois personnes ont trouvé la mort et 26 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, a indiqué hier un bilan des services de la Protection civile. L’accident qui a provoqué le plus grand nombre de victimes s’est produit dans la wilaya de M’sila, suite au renversement d’un véhicule léger sur la RN 08, dans la commune de Ouled Brahim, entraînant le décès d’une personne et causant des blessures à deux autres, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont repêché le corps d’une personne décédée par noyade au niveau d’une plage interdite à la baignade au lieudit Aïn Ben Soltane, dans la commune de Annaba. Dans le cadre du dispositif de surveillance des plages, les secours de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 350 interventions qui ont permis de sauver de la noyade 259 personnes. Concernant le dispositif de lutte contre les incendies en milieu naturel, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 51 incendies qui ont causé des pertes estimées à 125 ha de forêts, 72 ha de maquis, 137 ha de broussailles, 237 arbres fruitiers et 4 050 bottes de foin.