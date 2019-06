Les plongeurs de la Protection civile de la ville d’Azeffoun sont intervenus pour le repêchage de trois jeunes noyés, avant-hier au niveau de la plage Petit Paradis, plage autorisée à la baignade, dans la commune d’Aït Chafaâ. C’était un groupe composé de 13 jeunes et moins jeunes, qui ont bravé les consignes pour aller se baigner alors que la mer était très agitée et avec un fanion rouge. Les trois noyés décédés sont âgés de 16, 16 et 15 ans tous originaires du village Tizi tghethent commune de Yakourène, wilaya de Tizi Ouzou, Le communiqué de la Protection civile précise que les 10 autres baigneurs sauvés au même moment, étaient âgés de 15 à 20 ans, tous originaires du même village. La Protection civile rappelle avec insistance et recommande aux baigneurs la nécessite de respecter les fanions indiquant l’état de la mer et les consignes des surveillants de baignades sur les plages.