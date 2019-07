Pas moins de 34 hectares de broussailles ont été ravagés par un important incendie qui s’est déclenché dans la nuit de mardi à mercredi dans la région de Koudiet Bouzid, dans la forêt domaniale de Belezma, commune de Oued EL Ma (Batna), a annoncé le chef du service de la protection de la faune et la flore de la Conservation des forêts, Oualid Beladhen. « Les services compétents sont arrivés, cet après-midi, à éteindre cet incendie à 95% », a fait savoir la même source, soulignant que les opérations se poursuivent pour surveiller les lieux afin d’empêcher un nouveau départ du feu. La difficulté du terrain, les températures élevées et la vitesse du vent ont rendu l’intervention difficile, a ajouté le responsable, indiquant que ce qui a compliqué la mission de 80 éléments de la Conservation des forêts, de la Protection civile et de l’Entreprise de l’ingénierie rurale, ainsi que des citoyens de la région.