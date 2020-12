Dans sa guerre contre les usurpateurs et faux investisseurs, le wali de Bouira a activé les mécanismes réglementaires en sa possession pour récupérer le foncier industriel à travers le territoire de sa wilaya. Jusqu'à maintenant pas moins de 34 hectares répartis en 109 lots ont fait l'objet de récupération au profit des services des Domaines de la wilaya. Alliant l'acte à la parole, le wali qui avait publiquement annoncé la guerre aux usurpateurs lors de la dernière session APW en déclarant: «nous avons besoin de vrais investisseurs et non d'escrocs» s'est attiré les foudres de certains lobbies que pareille décision gêne. Pour les investisseurs détenteurs d'actes mais dont les projets ne sont toujours pas lancés, la wilaya a recouru à la justice pour les destituer et mettre ainsi ces terrains à la disposition de vrais investisseurs en mesure de créer de l'emploi et la richesse. L'assainissement du foncier a aussi concerné des poches en milieu urbain. C'est le cas précisément, d'une assiette de plus de 7000 m2 en plein centre de la wilaya. Cet espace servira désormais à l'implantation d'un CEM et d'un grand cetre d'affaires au profit de la commune et de l'agence foncière de wilaya. Un autre terrain dégagé après la démolition de la cité Aïnouche H'Djila, convoité, par plusieurs richissimes affairistes, vient d'être officiellement affecté à un projet d'utilité publique.