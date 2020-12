Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, le Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou a enregistré pas moins de 341 décès de patients ayant contracté ce virus et ayant été hospitalisés dans cet établissement sanitaire, le plus important de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce bilan concernant le nombre de morts ne comprend pas celui des décès qui ont été déplorés dans les différents établissements publics hospitaliers situés aux chefs-lieux de daïras comme Tigzirt, Draâ El Mizan, Azazga, Azeffoun, etc.

Ce chiffre recense donc les décès de personnes ayant séjourné au CHU du chef-lieu de wilaya et qui n'ont malheureusement pas pu être sauvés malgré les efforts incommensurables déployés par le personnel médical et paramédical du CHU tout au long de ces longs et éprouvants mois ayant été marqués par cette maladie nouvelle, invisible et mortelle. Ce bilan global du nombre de morts liés au Covid-19

a été révélé, hier, par le docteur Nemmar Abderrahmane à la radio locale. Ce dernier a précisé, en outre, que depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus dans notre pays, pas moins de 1188 patients ayant contracté le virus ont été hospitalisés au niveau de ce même CHU.

Le docteur Abderrahmane Nemmar a indiqué que ce nombre a augmenté de manière considérable suite à la deuxième vague ayant commencé il y a quelques semaines. Il en est de même, d'ailleurs, concernant le nombre de décès qui a connu tout de même une accalmie notable entre la première et la deuxième vague. Parmi les 1 188 patients ayant contracté le coronavirus et qui ont été pris en charge au CHU Nedir-Mohamed, le même responsable a précisé que 792 se sont rétablis après avoir reçu les soins nécessaires au service Covid-19 du CHU. Le docteur Abderrahmane Nemmar a indiqué que suite à la deuxième vague et à la hausse considérable du nombre de malades qui ont été contaminés par le coronavirus, le CHU a libéré trois autres ser-vices pour les affecter à la prise en charge des malades du Covid-19.

Il s'agit des services de traumatologie, cardiologie et neurologie. Il faut préciser que la même situation de saturation a été vécue dans les différents EPS (Etablissements publics spécialisés) de la wilaya, surtout avec la nouvelle vague ayant vu une affluence record du nombre de patients du Covid-19. Le pic du nombre de malades ayant contracté le coronavirus en 24 heures, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été atteint il y a une semaine avec 103 nouveaux cas déclarés positifs en une seule journée.

Depuis une semaine, le nombre quotidien de personnes contaminées a tendance à baisser de manière considérable,

a-t-on appris. D'ailleurs, les EPS qui étaient saturés il y a à peine une dizaine de jours, sont en train de «respirer» un tant soit peu ces derniers jours. Il en est de même concernant la situation au niveau du CHU Nedir-Mohamed.