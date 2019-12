Les éléments de la brigade et de recherche et d’intervention (BRI) de Souk Ahras ont saisi 3,75 kg de kif traité, un pistolet semi-automatique de 6mm et un fusil à air catégorie 7 dans la commune de Sédrata. L’opération, qui a également permis de démanteler un réseau composé de quatre personnes, âgées entre 28 et 41 ans, a été entamée suite à des informations parvenus aux enquêteurs faisant état d’activités suspectes d’un groupe d’individus.