Les services de sécurité de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont réussi à mettre hors d'état de nuire une bande de malfaiteurs, ayant perpétré un vol de véhicule, mais aussi accusés de détention de stupéfiants à des fins de consommation personnelle, et de port d'armes blanches prohibées. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, qui a rendu public un communiqué, hier, sur cette affaire, ce coup de filet a eu lieu suite à une plainte pour vol d'un véhicule touristique, en stationnement, avec pièces afférentes à la conduite et à la circulation. Immédiatement après ce dépôt de plainte, les forces de police de la sûreté de wilaya ont ouvert une enquête qui a permis d'identifier et d'arrêter les auteurs de l'acte en question. Ces derniers sont au nombre de quatre. L'un d'eux est un repris de justice, a précisé la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les mis en cause sont âgés de 29 à 37 ans et résident tous à Tizi-Ouzou. Notre source a révélé que lors de leur arrestation, il a été découvert en possession de l'un des quatre malfaiteurs, une quantité de drogue destinée à sa consommation personnelle, ainsi que des armes blanches. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre pour association de malfaiteurs, vol en réunion, détention de stupéfiants à des fins de consommation personnelle et d'armes blanches. Les individus impliqués dans ce dossier ont été présentés au parquet de Tizi Ouzou, le 31.01.2021. Trois parmi eux ont été mis en détention préventive alors que le quatrième a été mis sous contrôle judiciaire. Par ailleurs et suite à plusieurs plaintes de citoyens, à l'encontre d'un individu, inconnu, pour escroquerie, les forces de police ont ouvert une enquête qui a permis d'identifier et arrêter l'auteur. Ce dernier est âgé de 40 ans, demeurant à Tizi Ouzou.

Le mis en cause dans cette affaire se présentait sous une fausse identité et promettait à ses victimes de régler des situations en suspens moyennant de fortes sommes d'argent liquide. Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre pour escroquerie et usurpation d'identité. Présenté au parquet d'Azazga, le 31.01.2021, il a été mis en détention préventive.