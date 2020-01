La lutte contre le trafic de drogue se poursuit, de manière implacable, dans la wilaya de Tizi Ouzou où il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que des individus impliqués dans ce genre de méfaits ne soient interpellés soit par les policiers ou par les gendarmes. Ainsi, le dernier coup de filet enregistré dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue est l’œuvre des ser-vices concernés de la gendarmerie. Il s’agit d’une opération ayant permis de mettre la main sur un groupe de trafiquants de drogue qui sévissait dans la ville de Tizi Ouzou. La bande en question est composée de quatre dealers, selon les détails de cette affaire rendus publics hier. Au moment de leur arrestation par les éléments de la Gendarmerie nationale du groupement de Tizi Ouzou, les quatre dealers étaient en possession de trois kilogrammes de drogue, a-t-on également appris de même source. Cette opération a été menée par les gendarmes de la section de recherche de Tizi Ouzou.

De son côté, la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a indiqué, hier, que les différents services concernés ont traité 25 affaires liées aux infractions à la législation des stupéfiants et des substances psychotropes et, ce durant la période s’étalant du 1er au 31 janvier dernier. Pas moins de 27 individus sont impliqués dans ces affaires :

9 ont été présentés au parquet, six ont été placés en détention préventive, un mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire, un a été cité à comparaître alors qu’un autre a bénéficié de la liberté provisoire.

Dans ces affaires de trafic de stupéfiants, 15 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Toujours, dans le cadre du bilan mensuel récapitulant les activités de la police, et au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc…), les services de la police judiciaire ont traité 60 affaires, mettant en cause 82 personnes: huit ont été présentées au Parquet, quatre ont été mises en détention préventive, quatre ont été citées à comparaître, et 55 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. En outre, s’agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 17 affaires, mettant en cause 21 personnes, deux deux ont été présentées au parquet lesquelles ont été placées en détention préventive alors que 12 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Quant aux affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d’ivresse, outrage à corps constitué), 25 ont été traitées, impliquant 45 personnes, 19 ont été présentées au parquet, une a été placée en détention préventive, 18 ont été citées à comparaître et 15 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Concernant les atteintes aux bonnes mœurs, quatre affaires ont été traitées, impliquant cinq personnes, trois ont été présentées au parquet, lesquelles ont été placées en détention préventive, et deux dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à traiter sept affaires, impliquant neuf personnes, trois ont été présentées au parquet et placées en détention préventive six dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 187 opérations coup de poing ont été initiées durant la période considérée, ciblant

239 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés, gare routière et chantiers de construction). Au total, 1511 personnes ont été contrôlées, 20 parmi elles ont été présentées au parquet pour divers délits. Il s’agit de port d’armes prohibées, détention de stupéfiants et psychotropes… Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de quatre personnes.