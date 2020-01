Ce sont plus d’une quarantaine d’artisanes qui prennent part au Salon de l’artisanat féminin, ouvert dimanche dernier à Chlef, ont indiqué les organisateurs de cette manifestation économique.En effet, quelque 43 femmes artisanes participent à l’animation de cette foire, coïncidant avec les vacances scolaires hivernales, avec l’objectif de faire la promotion de leurs produits et réalisations, tout en contribuant à la «création d’une dynamique sûre dans le secteur touristique local», a indiqué Lakhdari, directeur de la Maison de l’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya, initiatrice et organisatrice de cette manifestation.

Les participantes à cette foire, composées de femmes rurales, femmes au foyer et autres travailleuses, se recrutent parmi les amatrices non immatriculées de l’artisanat traditionnel, et activant pour nombre d’entre elles au foyer, dans la confection de bijoux, d’habits traditionnels, de gâteaux et dans la cuisine du terroir, a tenu à relever Lakhdari.

Le salon est une opportunité offerte pour ces femmes, a-t-il précisé, en vue de « promouvoir et (surtout) commercialiser leurs produits, tout en rencontrant d’autres consœurs des différents métiers d’artisanes. Ces rencontres devront permettre des échanges d’idées et de savoir-faire mutuel », de façon, selon lui à « pouvoir s’organiser à l’avenir, pour marquer ainsi leur contribution dans la préservation de nombreux métiers traditionnels menacés de disparition ».

Une journée de sensibilisation à leur profit a été organisée lundi dernier, en vue de les informer des «opportunités d’emploi et des mécanismes de création de microentreprises, mis à leur disposition, dans le cadre de différents dispositifs publics initiés à cet effet, par, niotamment l’Agence de gestion du microcrédit (Angem)», a-t-il fait savoir.

De nombreuses artisanes approchées sur place par la presse, n’ont pas manqué d’exprimer leur « satisfaction » à l’égard de ce type d’activités qui contribuent, ont-elles dit, « à nous aider dans l’organisation de notre activité, son encadrement et son développement ».

Une affluence nombreuse, composée particulièrement de femmes, notamment a été enregistrée, au premier jour de cette foire de l’artisanat féminin, abritée par la Maison de l’artisanat de la cité Bensouna, jusqu’à mardi dernier.

L’artisanat d’art dans la wilaya de Chlef, un métier traditionnel en «léthargie», est en quête de réorganisation, de revalorisation, d’amélioration de la qualité de ses produits et de leur préservation, pour prétendre à rétablir l’authenticité des objets d’art de la région, réceptacle de différentes civilisations qui s’y sont succédé.

La CAM a recensé 24 artisans spécialisés dans cette activité qui se raréfie au fil du temps, d’où l’urgence de réunir les artisans amateurs qui activent dans l’informel.