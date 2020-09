Une spécificité pour la wilaya de Tizi Ouzou. Les oppositions et l'extension des habitations sont les principales créatrices de zones d'ombre dans la wilaya de Tizi Ouzou. C'est ce qui ressort de l'appel que vient de lancer le wali, Mahmoud Djamaâ aux comités de villages afin de booster à l'accélération de la cadence des travaux des projets lancés dans ce volet. Les chif-fres donnés renseignent également sur l'impact du phénomène des oppositions sur le développement de la wilaya.

En effet, le wali a lancé, jeudi dernier, un appel aux différentes structures villageoises afin qu'elles s'impliquent activement dans les opérations d'établissement des priorités, surtout en matière de répartition des enveloppes budgétaires nécessaires aux projets et situer les zones d'ombre prioritaires au niveau des communes. Pour le wali, il est «nécessaire d'établir une méthodologie de travail et une stratégie pour adapter au mieux les ressources financières aux besoins de la wilaya pour un développement équilibré». Le même appel a révélé que 90 projets sont lancés dans ce sillage. La durée de réalisation s'inscrit dans le court terme alors que 104 autres projets sont en attente mais prévus pour l'année prochaine. Mahmoud Djamaâ insistera sur le fait que cela se fera selon les disponibilités financières. Le premier responsable de la wilaya a, par ailleurs, fait savoir que ces zones d'ombre sont constituées pour la plupart, de l'extension d'habitations due au phénomène de l'autoconstruction qui est une spécificité de la wilaya. Abordant le volet des oppositions qui «freinent» le développement de la wilaya, Mahmoud Djamaâ a cité l'exemple du projet d'alimentation de 1 800 foyers en gaz naturel dans la localité de Maâtkas, au sud de la wilaya. Un phénomène qui nécessite, selon lui, l'implication active des populations pour sa levée.

En fait, ce dernier touche tous les projets, y compris les projets structurants destinés au développement économique de la wilaya. Jusqu'à présent et depuis quelques années, le projet de réalisation de la pénétrante qui reliera la wilaya à l'autoroute Est-Ouest avance à reculons à cause de plusieurs oppositions. Cinq centres d'enfouissement technique n'ont également pas été réalisés à cause de ce phénomène alors que la wilaya croule sous les ordures.

Les services concernés ont recensé quelque 280 décharges sauvages à travers les communes. Mais en fait, ce dont les pouvoirs publics ne parlent jamais, ce sont les causes de ces oppositions.

Les reportages et les enquêtes de L'Expression sur le terrain ont toujours révélé la disponibilité des villageois au dialogue. Il a été également constaté que ceux-ci proposent des alternatives pour permettre l'avancée des travaux.

En effet, dans les villages où les populations refusent l'installation des CET, celles-ci ont toujours proposé de céder d'autres terrains pour permettre la réalisation des projets. Ce sont plutôt les services concernés qui campent sur leurs positions, refusant de changer d'assiette. Les citoyens nous ont à chaque fois chargé de transmettre leurs voeux de voir les techniciens des services concernés élaborer leur projet sur le terrain et non dans les bureaux, en ignorant totalement les réalités du terrain.