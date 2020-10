Quelque 419 sites ont été réservés à la campagne électorale à travers la wilaya de Tizi Ouzou, a annoncé le responsable de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), au niveau de Tizi Ouzou, Youcef Gabi. Ces lieux, ajoute-t-il, sont destinés à abriter les différentes activités liées à la campagne pour le référendum constitutionnel du 1er novembre prochain, Toujours selon le même responsable, les lieux choisis à cet effet sont répartis à travers l'ensemble des 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou.

Le chef-lieu de wilaya compte, à lui seul, quelque 11 sites mis à la disposition de l'ensemble des acteurs politiques et associatifs disposant d'un certain ancrage au niveau des assemblées élues, a précisé Youcef Gabi, qui a expliqué que «toutes les formations politiques ayant plus de 10 sièges au niveau des deux chambres parlementaires, (APN et Sénat) et au niveau des assemblées locales (APC et APW) ainsi que les Associations nationales justifiant d'une représentativité à travers 25 wilayas au moins pourront y accéder pour faire la campagne, en vue de ce rendez-vous historique». Ce dernier a, par ailleurs, lancé, à cette occasion, aux intervenants, lors de cette campagne un appel pour qu' «ils expriment librement leurs positions, tout en veillant à le faire dans le respect de la déontologie et de l'éthique politique».

Pour rappel, le responsable de l'Anie, à Tizi Ouzou, a fait état d'un total de 703 797 électeurs inscrits sur le fichier électoral au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou.

Quelque 3 164 nouveaux électeurs ont été enregistrés lors de la dernière révision exceptionnelle des listes électorale qui s'est déroulée du 20 au 27 septembre dernier. Ces électeurs seront répartis sur

1 714 bureaux de vote à travers 607 centres dont l'encadrement sera assuré par un total de 15 500 individus.