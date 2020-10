Continuant ses tournées dans les zones d'ombre, le wali de Bouira, accompagné du P/APW et des responsables locaux, s'est rendu dans les localités d'Ibourassen et Ialouchene dans la commune d'Ath Laâziz, daira de Bouira. Cette visite s'ajoute aux multiples autres qui ont conduit les responsables aux quatre coins de la wilaya pour suivre de près les projets inscrits, réalisées ou retenus pour les 542 zones recensées à travers 44 communes de la wilaya. Pour rappel, 56 projets d'AEP, 121 pour le désenclavement, 24 pour le gaz et l'électricité, 78 pour l'assainissement et un pour la santé. 71 projets pour une enveloppe de 1 732 400 000 Da sont retenus et lancés depuis un mois. Le déplacement qui s'inscrit en droite ligne dans cet effort des pouvoirs publics pour les zones d'ombre, a été ponctué par la mise en service d'un distributeur public de gaz au profit de 442 foyers.

La délégation a eu aussi un exposé sur le projet d'aménagement urbain retenu pour cette région et qui est estimé à 60 649 142 DA. Le projet réparti en quatre parties connaît un taux d'avancement considérable. S'agissant du gaz, il y a lieu de noter que la wilaya connaît un taux de couverture de 86%.

45 communes sont pourvues de cette énergie plus que nécessaire dans des régions connues pour la rudesse de leurs hivers. Le réseau qui s'étend sur 4 596 km linéaires alimente 134 818 habitants. Dans les projets en instance de réalisation ou récemment lancés, il est question de 1 739 km pour une population de 17 600 habitants. La DP d'Ath Laaâziz a mise en service, hier, coûté 49 149 360 DA soit un ratio de 111 197 Da par foyer et où le bénéficiaire participe avec la modique somme de 10 000 DA. Selon le directeur de la SDC de Bouira, le taux de couverture visé reste 96% du territoire de la wilaya. Sur place la délégation a longuement discuté avec les habitants qui ont posé un bon nombre de problèmes. Le transport scolaire est assuré par trois bus, mais reste insuffisant selon les parents des écoles des deux localités. Les citoyens ont demandé aussi un stade et plus de permanence médicale au niveau de la salle de soins du village. Actuellement, le médecin assure deux journées de consultation qui, pour les habitants, restent insuffisantes. Au moment où nous mettons sous presse, le programme de l'après-midi prévoit une réception en l'honneur des lauréats du baccalauréat au niveau de l'auditorium de l'université Akli- Mohand Oulhadj. En début de soirée, la salle de réunion de l'Office des établissements de la jeunesse accueille une cérémonie de distribution de 224 logements de diverses formules. Nous reviendrons sur ces deux événements en détail dans nos prochaines éditions.