Au rythme où vont les constructions, pas besoin de se bousculer au portillon pour avoir son logement. En effet, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé, hier, devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) que la loi de finances prévoit le financement d'un nouveau programme de logement comptant 45 000 unités et 130 000 aides d'auto-construction. Il s'agit, dans le détail, d'un nouveau programme pour la réalisation de 20 000 logements publics locatifs (sociaux), 10 000 logements promotionnels aidés (LPA), et 15 000 logements Aadl en vue de prendre en charge les souscripteurs dont les recours ont été acceptés et qui n'ont pas encore payé la première tranche. Ledit programme porte également sur l'octroi de 50 000 aides à l'auto-construction dans le cadre des lotissements sociaux situés au niveau des Hauts-Plateaux et dans le Sud ainsi que 80 000 aides dans le cadre de l'habitat rural. Pour la concrétisation de ce programme, le projet de loi de finances (PLF) 2021 consacre un budget de 70 mds DA, soit une hausse de 53.09% par rapport à 2020, a indiqué le ministre Kamel Nasri qui a également annoncé la révision des critères d'accès au logement social: «Le ministère de l'Habitat a préparé une première mouture du texte modifiant les règles d'accès au logement public locatif en accordant une grande importance à la situation sociale au lieu du salaire mensuel.» Selon le ministre, le texte en question est actuellement en cours d'examen par le ministère de l'Intérieur et devra être publié début 2021. Les dossiers devront être notés selon le revenu mensuel, les conditions de logement, la situation individuelle et familiale du demandeur de logement et l'ancienneté de la demande. Le nouveau texte suggère également l'augmentation des points relatifs à la situation sociale. La publication de ce texte coïncidera avec le lancement d'une étude sociale relative à la demande de logement social. «Cette étude, exigée par le président de la République, vise à définir le volume réel de la demande sur le logement social et à examiner les modalités de détermination du nombre de familles ayant besoin de ces logements», a ajouté Nasri relevant qu'il «serait possible de proposer la révision du plafond des revenus estimés à 24 000 DA». Par ailleurs, le ministre a fait savoir que l'élaboration du décret relatif à la nouvelle formule de location (logement public locatif) est toujours en cours. Il a imputé le retard accusé dans l'élaboration du texte à la difficulté de trouver une formule consensuelle avec les promoteurs immobiliers. Cette nouvelle formule repose sur le principe d'octroyer des fonciers urbanisables relevant du domaine privé de l'Etat à un prometteur immobilier et en contrepartie ce dernier consacre un quota de logements construits pour location au moyen «d'un loyer inférieur à celui du marché» et qui sera défini par l'Etat. Le taux proposé par les promoteurs était en «deçà de nos attentes», a fait observer le ministre. Enfin, pour ce qui est de la disposition prévue par le PLF de 2021, portant régularisation de la situation des constructions moyennant le paiement d'une amende variant entre 10% et 25% de la valeur de la construction, Nasri a précisé qu'elle concerne uniquement les constructions érigées en vertu d'un permis de construire après 2008, alors que les constructions érigées avant 2008 demeurent concernées par la loi 15-08 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement.