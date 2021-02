Le professeur Messaoud Zitouni, chargé du suivi et de l'évaluation du Plan national de lutte contre le cancer 2015-2019, a appelé à la«réactivation» du Fonds national de lutte contre le cancer, une maladie qui prend de l'ampleur d'année en année. À la veille de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer (4 février), le professeur Zitouni a estimé que «l'exclusion du Fonds national de lutte contre le cancer du budget 2021 est une grave erreur» quand on sait, a-t-il dit, que cette maladie prend de l'ampleur d'année en année avec plus de 45 000 nouveaux cas par an. Le professeur a précisé à la presse que cette situation découlait de divers facteurs environnementaux, du vieillissement de la population et du changement du mode de vie des personnes. Une lecture de la loi de finances 2021, fait apparaître aussi que plusieurs comptes sociaux, dont le Fonds de lutte contre le cancer, ont été clôturés.

L'article 167 de ladite loi stipule que: les comptes d'affectation spéciale (...) sont clôturés, mais continueront à fonctionner jusqu'à la mise en place de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir, au plus tard, le 31 décembre 2021. À cette date, «ces comptes seront définitivement clôturés et leur solde versé au compte de résultats du Trésor à l'exception des six comptes d'affectation spéciale». Ce Fonds figure sur une longue liste de comptes clôturés. À ce propos, le directeur général des structures sanitaires au ministère de la Santé, professeur Lyes Rahal, a affirmé que «le ministère s'attelle à prendre des mesures juridiques pour que ce fonds reste ouvert, et ce, avant décembre 2021».

Le ministère des Finances avait, auparavant pris la décision de fermer ce Fonds pour les urgences avant que le ministère de la Santé ne le récupère au vu de la conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la Covid-19. Le professeur Zitouni a, par ailleurs, considéré que «la clôture du Fonds de lutte contre le cancer dans la loi de finances 2021 est préjudiciable pour les malades». Les fonds de cet organe, selon lui, devraient être dépensés par le ministère pour le secteur de la mammographie dans le diagnostic précoce du cancer du sein, qui vient en tête des types de cancer en Algérie, le renforcement de la formation et le financement de la prévention et de la recherche scientifique.

La récupération par le Trésor public de ces Fonds est due, en premier lieu, à «la bureaucratie» qui a entravé l'exploitation de plusieurs de ses chapitres, a-t-il précisé, indiquant que «son utilisation n'a pas dépassé le taux de 01% alors que le Comité pilote a présenté des méthodes d'exploitation optimale des Fonds de ce compte pour ne pas les restituer au Trésor public».