Cinq abris pour terroristes ont été découverts et détruits, vendredi à Batna et à Skikda, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé, hier, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à deux opérations de recherche et de ratissage menées à Batna et Skikda/5eRM, des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 18 octobre 2019, cinq abris pour terroristes», note la même source. Selon cette dernière, ces abris contenaient

20 mines de fabrication artisanale, un fusil de chasse et une carabine usés et 63 balles de différents calibres, une quantité de poudre noire, un groupe électrogène, des outils de détonation, des médicaments et divers objets». à Bordj Badji Mokhtar, une cache d’armes et de munitions a été découverte vendredi, près de la bande frontalière Sud, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique la même source. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l’exploitation de renseignements, et lors d’une patrouille de fouille et de ratissage menée près de la bande frontalière Sud à Bordj Badji Mokhtar, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert le 18 octobre 2019, une cache d’armes et de munitions contenant deux mitrailleuses lourdes de calibre 14.5 mm, une mitrailleuse de type FM, une mitrailleuse de type PKT, quatre pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, précise la même source.

Inscriptions aux examens de fin d’année à partir de mardi prochain

Les inscriptions des candidats aux examens nationaux de l’année scolaire 2019-2020 débuteront le 22 octobre courant sur la plate-forme numérique mise à la disposition des établissements d’enseignement, a indiqué, le ministère de l’éducation nationale, dans un communiqué. Les inscriptions des candidats scolarisés aux épreuves de

5e année, du BEM et du baccalauréat s’étaleront du

22 octobre au 10 novembre, a précisé la même source. à noter que cette opération s’effectue désormais au niveau des établissements d’éducation via la plate-forme numérique du secteur, selon le communiqué, indiquant qu’il incombe aux «chefs d’établissements d’effectuer les inscriptions de leurs élèves». Quant aux inscriptions des candidats libres aux examens du BEM et du baccalauréat session 2020, elles s’étaleront, précise la même source, du 22 octobre au 21 novembre sur les deux sites de l’Office national des examens et concours (Onec).

9 harraga arrêtés au large de Mostaganem

Les garde-côtes de Mostaganem ont intercepté, hier, neuf candidats à l’émigration clandestine, dont un mineur, au large, a-t-on appris de source sécuritaire. Ces personnes, originaires de la wilaya d’Oran, qui se trouvaient à bord d’une embarcation monomoteur, ont été arrêtées aux environs de 3 heures du matin, à quelques miles de la plage de Ouréah (ouest de Mostaganem), a-t-on indiqué.