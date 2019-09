Cinq candidats à l’émigration clandestine ont été secourus, dans la nuit de vendredi à hier, par les unités des gardes -côtes relevant des Forces navales, suite au naufrage de leur barque, au large de la plage de Damous, au moment où une 6ème personne est morte. Les éléments de la Protection civile ont procédé à l’évacuation des cinq naufragés, originaires des wilayas de Tipasa, Alger, Khenchela et Jijel et âgés entre 24 et 47 ans, à partir du port de pêche de Cherchell, dans un état jugé «plus ou moins stable», est-il ajouté de même source. La dépouille mortelle du 6ème naufragé (30 ans), issu de la wilaya de Khenchela, a été transportée à la morgue de l’hôpital El Maham de Cherchell, où trois parmi les personnes secourues sont «actuellement sous assistance médicale».