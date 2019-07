Cinq morts, dont deux jumeaux âgés de 18 mois et 15 blessés. Tel est le bilan du terrible accident de la circulation survenu, hier, suite à une collision entre deux voitures dans le lieu dit Slatna situé dans la RN 13, liant la commune de Boufatis au reste de la wilaya d’Oran. Le premier élément de l’information relevé par la cellule de communication de la direction régionale de la Protection civile fait état de 2 décès dont les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue de l’hôpital d’El Mohguen et 15 blessés de différentes gravités. Les rescapés de cet accident, dont les raisons n’ont pas été expliquées, ont été évacués vers les urgences du même hôpital, d’El Mohguen. Alertés, les pompiers ont déployé l’essentiel de leurs équipements dont 6 ambulances, un camion de secours, un autre camion destiné à l’extinction des incendies, en plus des moyens humains composés de 25 agents de différents grades. Un tel accident survient moins de 48 heures après celui survenu dans la wilaya de Sétif ayant provoqué 11 morts, suite à la collision entre un camion semi-remorque et un bus de marque Toyota-Coaster.