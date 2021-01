Cinq nouvelles agences postales seront réalisées au courant de cette nouvelle année 2021 sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Ces nouvelles infrastructures seront érigées dans les localités d'Ath Zmenzer, Aghribs, Tala Athmane, Tamda et à la Nouvelle-Ville. Cette dernière comprendra une grande agence postale, très spacieuse, et abritera le nouveau siège d'Algérie poste de la wilaya de Tizi Ouzou. Ces nouvelles infrastructures permettront, à coup sûr, de diminuer la pression que subissent continuellement les autres agences postales situées dans les localités concernées, surtout sur celles situées au centre-ville de Tizi Ouzou, à l'instar de la poste Chikhi, la Recette principale ainsi que l'ancienne poste de la Nouvelle-Ville où, quotidiennement, des centaines de clients font la queue devant ces agences postales dans des conditions difficiles, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Cette dernière impose, pour rappel, aux citoyens, de patienter à l'extérieur pendant de longues heures, avant que leur tour n'arrive.

Cette pression a été exacerbée avec la persistance du manque de liquidités.

Les choses semblent s'améliorer depuis le 14 du mois en cours. D'ailleurs, depuis cette date le plafond des retraits aux guichets a été revu à la hausse. Il est désormais de 20 millions de centimes alors que les retraits avec la carte Edhahabia sont plafonnés à 50000 DA. Il faut préciser, en outre, qu'Algérie poste de la wilaya de Tizi Ouzou a également prévu le lancement de travaux de réhabilitation de pas moins de 17 agences postales situées dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou, notamment dans les communes de Makouda, Ifigha, Larbaâ Nath Irathen, Souamaâ, Ait Yahia, Boghni, etc. Toujours dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures étatiques, il faut préciser qu'une enveloppe financière a été dégagée par la direction des équipements publics de la wilaya de Tizi Ouzou, pour la réhabilitation de pas moins de 94 établissements scolaires: 12 lycées, 20 CEM et 62 écoles primaires.

Il s'agit d'un programme de l'année 2020 dont la concrétisation a été retardée à cause des mesures prises dans le sillage de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19 depuis mars 2020. En plus des 23 milliards dégagés en 2020, 15 milliards de centimes viennent d'être ajoutés à l'enveloppe financière dédiée à cette opération.

Cette dernière permettra de parer à toutes les insuffisances que connaissent les établissements des différents paliers.

Ce programme de réhabilitation des infrastructures publiques concerne également cinq cités de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, a-t-on appris.