Plus de cinq quintaux de kif traité ont été saisis par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP), dans la wilaya de Naâma, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le communiqué précise qu’un détachement combiné de l’ANP a saisi «près de la zone de Oued El Araâr, commune de Djenniène Bourezg, une grande quantité de kif traité s’élevant à cinq quintaux et 14 kilogrammes». Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des garde-frontières ont saisi, à Sidi Bel Abbès et Tlemcen, 25,6 kilogrammes de la même substance.