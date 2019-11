Les services des douanes ont saisi, avant-hier, à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene, une somme de 50.160 euros et un pistolet automatique de calibre 8,5 mm, a appris l’APS, hier, auprès de la direction générale des douanes (DGD).

Le montant saisi était en possession de quatre voyageurs qui se rendaient à Istanbul (Turquie) et à Niamey (Niger).

Le pistolet automatique de type Bruni et 50 balles étaient en possession d’un voyageur algérien qui venait de Paris (France), indique-t-on de même source.

En septembre et en octobre derniers, les services des douanes avaient saisi deux armes à feu en possession de deux Algériens qui venaient de France.