L’Etablissement public de la wilaya d’Alger -Cegital-, spécialisé dans le recyclage et le traitement des déchets ménagers, a enregistré la collecte de 518 000 tonnes de déchets ménagers et près de 88 tonnes de pain durant le premier semestre 2019 à Alger, selon le chargé de l’information de cet établissement, Yacine Ounissi. Ce dernier a précisé que l’établissement Cegital a traité, durant le premier semestre 2019 (janvier-juin), près de 518 000 tonnes de déchets ménagers collectés par les établissements Extranet et Netcom, soulignant que la moyenne quotidienne des déchets collectés à travers les différentes communes d’Alger s’élève à 3 000 tonnes/jour qui sont traités au Centre d’enfouissement technique (CET) de Hamici (Zéralda). Près de 87,740 tonnes de pain ont été collectées durant le premier semestre de l’année en cours, traitées au niveau du CET de Hamici, dans la commune de Mahelma (Zéralda), sachant que cette quantité de pain a été vendue aux enchères au profit des éleveurs, selon le même responsable. Durant la même période, les opérations de tri ont permis la récupération de 136 tonnes de carton et de papier, 515 tonnes de plastique, 9,63 tonnes d’aluminium et 37 tonnes de verre, collectées à travers 57 communes de la capitale, a-t-il indiqué, ajoutant qu’ils ont été vendus aux entreprises industrielles pour leur recyclage, dans le cadre de la valorisation des déchets et des efforts visant à faire du secteur de l’environnement «une ressource économique d’investissement». Le volume des déchets ménagers traités durant le Ramadhan 2019 avoisine les 96 000 tonnes, alors que la quantité de pain récupérée a dépassé 13 tonnes, ajoute la même source. Selon Yacine Ounissi, plus de 200 agents d’entretien et de tri de déchets au niveau du CET de Hamici, répartis en trois groupes, procèdent quotidiennement, selon le système de permanence, au tri de 3 150 tonnes/jour de déchets ménagers collectés par les établissements Netcom et Extranet, au niveau des cités des 57 communes de la wilaya d’Alger, outre les déchets produits par les établissements publics et privés (résidences universitaires, écoles, colonies de vacances, etc.). Il a également passé en revue un programme de campagnes de sensibilisation, lancé par l’établissement Cegital, depuis le début de cette saison estivale, au profit des enfants et des jeunes participant aux colonies de vacances dans la capitale, notamment à Staouéli et Zéralda, en vue de lutter contre le phénomène du gaspillage alimentaire et des décharges anarchiques.