Plus de cinq-cent algériens, bloqués en France en raison des répercussions de la pandémie du coronavirus, sont arrivés à l'aéroport de Annaba, en provenance de Lille, Marseille et Lyon, en France. Le premier groupe de 300 Algériens est arrivé mercredi dernier, depuis Marseille et Lyon vers Annaba à bord d'un Boeing 737 et le second groupe de 285 Algériens, est arrivé jeudi dernier, à bord d'un Airbus, en provenance de Lille. Les citoyens rapatriés ont été accueillis par les autorités de la wilaya au niveau de l'aéroport international Rabah-Bitat de Annaba, où ils ont été pris en charge par les services de la Protection civile et des équipes médicales. Des bus désinfectés ont été mobilisés pour assurer le transport des rapatriés vers le complexe El Mountazah à Séraïdi, l'hôtel Mimosa, le Majestic et Erym El Jamil. Ces établissements hôteliers de Annaba, où ils devront séjourner durant la période de confinement, ont été mobilisés pour assurer aux rapatriés, un confinement sanitaire de 14 jours et où ils bénéficieront de toutes les conditions de repos et d'une couverture médicale nécessaire pour une meilleure prise en charge sanitaire. À peine ayant foulé le sol du pays, les voyageurs rapatriés ont exprimé leur soulagement d'avoir enfin pu regagner l'Algérie, vu «les souffrances» et incertitudes endurées à l'étranger en raison du blocage généré par le Covid-19. Rappelons que ce rapatriement s'est effectué lors de l'opération assurée par des vols et des dessertes maritimes pour toucher quelque 3 250 Algériens dans les villes de Toulouse, Bordeaux, Metz, Lille, Marseille, Lyon et Paris. Il est donc prévu, en plus de ces opérations, un autre programme supplémentaire qui sera communiqué ultérieurement par l'ambassade d'Algérie à Paris, car convient-il de souligner que les Algériens bloqués encore en France et n'ayant pu s'inscrire pour leur rapatriement sur la plate-forme en ligne du 16 au 23 avril par les autorités algériennes, ont la possibilité de se faire recenser auprès de l'ambassade et des représentations consulaires en France. Notons que seuls les citoyens algériens en séjour temporaire en France (pour tourisme, visite familiale, soins, études, stages...), sont concernés par le rapatriement. Par ailleurs, les opérations de rapatriement se poursuivront pour toucher tous les Algériens bloqués dans les différents pays du monde. À cet effet et selon certaines informations, quelque 200 ressortissants algériens devraient être rapatriés depuis les Lieux saints vers l'aéroport international de Annaba, dans les prochains jours.