Un incendie, qui s’est déclaré à la forêt de Khelf Semane, dans la commune d’Aghlal (Aïn Témouchent), a détruit 6 hectares de pins d’Alep et 30 ha de broussailles et de maquis, a-t-on appris hier des services de la Protection civile d’Aïn Témouchent. Ce feu, enregistré durant les dernières 48 heures, a été maitrisé et circonscrit, permettant de sauver 64 ha d’arbres de pins d’Alep dans cette forêt, a-t-on indiqué de même source. L’opération d’intervention a été menée par la colonne mobile de la wilaya de lutte contre les feux de forêts, avec la mobilisation de 31 pompiers et de deux officiers.